محافظ كفر الشيخ يكرم 65 من حفظة القرآن الكريم

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها إحدى المؤسسات لتكريم أوائل حفظة القرآن الكريم وتسليم هدايا عينية وتجهيزات منزلية للعرائس الأيتام من مراكز المحافظة، بقاعة المؤتمرات والاحتفالات الكبرى بحديقة صنعاء.

تكريم 65 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم

وتضمن الحفل تكريم 65 حافظا وحافظة للقرآن الكريم لـ21 مستوى قرآنيا، بينهم «اثنين خاتمات مبصر» و«خاتم كفيف» بنسبة نجاح 96% من 7 مدارس تابعة للمؤسسة، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وجوائز رمزية تقديرا لجهودهم في حفظ القرآن الكريم.

كما قام محافظ كفر الشيخ بتسليم هدايا عينية وتجهيزات منزلية لـ50 عريسا وعروسة من الأيتام والأسر الفقيرة من 4 مراكز بالمحافظة، تضمنت «أثاث منزلي، ومفروشات، وأجهزة، وأدوات منزلية»، وذلك لمساعدتهم على بدء حياتهم الزوجية بشكل كريم.

المحافظ: الأيتام جزء لا يتجزأ من المجتمع

وأكد محافظ كفر الشيخ اهتمامه بدعم الأيتام ورعايتهم، مشيرًا إلى أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، قائلاً: «واجبنا جميعًا هو مساعدتهم على الاندماج في المجتمع وتحقيق أحلامهم».

وأشار المحافظ إلى أهمية دور المؤسسات المجتمعية في دعم المقبلين على الزواج من الأيتام، ومساعدتهم على تخطي الصعاب، وأهمية حفظ القرآن الكريم في ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية بين الشباب، مقدماً لهم خالص التهنئة ولكل الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم.

رعاية وتكريم الأيتام

ومن جانبها، أعربت سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عن شكرها وتقديرها للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رعايته للأيتام، وتكريمه لحفظة القرآن الكريم، لافتةً أنّ هذا التكريم له بالغ الأثر على نفوس الأيتام، ويشجعهم على بذل المزيد من الجهد في حفظ القرآن الكريم.