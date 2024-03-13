«الأورمان»: 1.4 مليون جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلن فرع جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، تمويل 70 مشروعاً بتكلفة مليون و400 ألف جنيه، بواقع 20 ألف جنيه على دفعتين تسدد الدفعة الأولى وهي 10 آلاف جنيه والنصف الآخر منحة لا ترد لنجاح المشروع.

تمويل 70 مشروعاً للأسر الأولى بالرعاية

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنّ المساعدات المالية المقدمة من جمعية الأورمان استهدفت الأسر الأولى بالرعاية، وتنمية المشروعات الصغيرة.

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد عادل درغام مدير عام فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنّ الجمعية سلمت المساعدات المالية المقدمة من جمعية الأورمان عن طريق المحافظ البنكية من بنك مصر، لافتاً إلى أنّ المساعدات المقدمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.