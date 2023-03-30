موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023 يرغب الكثيرون في معرفته بالتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان، قبل ساعات قليلة من تناول الإفطار الثامن في شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب والعشاء اليوم في كفر الشيخ الخميس 30-3-2023

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:14 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة، وفقا لإمساكية شهر رمضان 1444 هجرية.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة على أن تزيد بمرور الأيام.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الخميس 30-3-2023

ويؤدي أهالي محافظة كفر الشيخ صلاة التراويح في أكثر من 5 آلاف مسجد موزعين على 16 إدارة أوقاف تابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ، جرى تجهيزها في وقت سابق، استعدادا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان.