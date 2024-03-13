 2000 جنيه.. الحكومة تعلن سعر توريد إردب القمح في موسم 2024-2025

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لإردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، إذ سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للإردب، لكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.