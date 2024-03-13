«حماة الوطن» بمطروح يثمن جهود مصر لإرسال وجبات إفطار وسحور لأهالي غزة

أشاد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بمواصلة جهود مصر ودورها الإنساني في خدمة الأشقاء أبناء قطاع غزة، وتمثل آخرها في انطلاق مطبخ إنساني يوفر 30 ألف وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان يوميا.

10 آلاف وجبة إفطار لأهالي غزة

وثمن «أبو تمر» دور مصر العربي التاريخي وإصراره علي الوقف بجانب غزة فلسطين بتوزيع يومياً، 10 آلاف وجبة إفطار صائم طازجة، و7 آلاف وجبة سحور، و25 ألف رغيف خبز في اليوم الأول لرمضان بقطاع غزة، وذلك في إطار حملة إفطار صائم، لتواصل الدولة المصرية دعمها للأشقاء في غزة من خلال التخفيف عنهم إنسانيا وتكثيف الاتصالات والتحركات التي تهدف للتوصل لهدنة إنسانية في القطاع.

جهود الهلال الأحمر المصري

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مركز الإمداد الغذائي يدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتي مع جهود الهلال الأحمر المصري في توسيع أعمال الخدمات الإنسانية التي يقدمها، وتلبية احتياجات التغذية للأسر في غزة بفلسطين في ظل الظروف الحالية.