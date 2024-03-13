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دراما المتحدة

القاهرة الإخبارية: مجلس النواب الأمريكي يقر حظر تطبيق «تيك توك»

كتب:

يارا أشرف
04:46 م | الأربعاء 13 مارس 2024
مجلس النواب الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي

أقر مجلس النواب الأمريكي، حظر تطبيق «تيك توك»، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم يارا أشرف