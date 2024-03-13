القاهرة الإخبارية: مجلس النواب الأمريكي يقر حظر تطبيق «تيك توك» كتب: يارا أشرف 04:46 م | الأربعاء 13 مارس 2024 مجلس النواب الأمريكي أقر مجلس النواب الأمريكي، حظر تطبيق «تيك توك»، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «رويترز»: مجلس النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون التمويل الحكومي وزير الدفاع يلتقي وفدا من مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي يوافق على مواد عزل وزير الأمن الداخلي رئيس مجلس النواب الأمريكي: «بايدن ليس مؤهلا لتولي الرئاسة» رئيس مجلس النواب الأمريكي: إدارة بايدن انتظرت أسبوعين وأخبرت العالم بطبيعة ردنا مجلس النواب الأمريكي القاهرة الإخبارية تيك توك بقلم يارا أشرف