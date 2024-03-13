أسرار صناعة فوانيس رمضان الخشب (فيديو)

كشف محمد سيد، صانع الفوانيس، عن أسرار صناعة فوانيس رمضان من الخشب، وتحدث عن تاريخ هذه الصناعة، مع الإعلامي يسري الفخراني، ببرنامج «باب رزق»، المُذاع يوميًا عبر شاشة «دي إم سي».

وأوضح أنه يعمل في تصنيع الفوانيس طوال أيام العام، ولكن الإجازة والتوقف عن التصنيع يكون في شهر رمضان، منوهًا بأنه خلال فترة التوقف عن التصنيع دائمًا ما يفكر في الأشكال التي سيعتمد عليها في تصنيع فوانيس رمضان للعام المقبل.

موعد بداية بيع فوانيس رمضان

وأشار إلى أنه يبدأ في بيع فوانيس رمضان قبل بداية شهر رمضان بفترة تصل لشهرين، موضحًا أنه في كل عام يتم الحديث على أشكال الفوانيس وأحجامها والألوان المستخدمة بها، مؤكدًا أن يعمل في تصنيع الفوانيس لمدة 8 شهور فقط بدون أي دخل مالي له.

وشدد على أنه بسبب ارتفاع تكلفة الفوانيس صغيرة الحجم توقف عن تصنيع هذه الأنواع من الفوانيس.