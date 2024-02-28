«فوانيس رمضان بألوان زاهية».. سيدات بني مزار يبدعن في الحرف اليدوية

إبداع سيدات بني مزار لم يقتصر على الحياكة والتطريز، بل يمتد ليشمل حرفًا أكثر تعقيدًا مثل تشكيل النحاس، حيث تمكنت المشاركات في مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من تعيلم تقنيات تشكيل النحاس، وإنتاج قطع فنية مميزة تُجسد تراث القرية.

وأظهرت السيدات مهارات استثنائية في رسم خرائط مصر بدقة عالية، باستخدام خيوط النحاس، مما يدل على إتقانهن لهذه الحرفة وإبداعهن في توظيفها.

فوانيس رمضان بألوان جديدة

في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، تُنسج خيوط الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا بفضل إبداع السيدات في مجال الحرف اليدوية، بعدما مررن بتدريبات متقدمة تُمكنهن من إتقان مهارات حرفية متنوعة.

ومع اقتراب شهر رمضان، تحرص سيدات بني مزار على إضفاء أجواء مميزة على القرية، من خلال إنتاج شمع على شكل الهلال وفوانيس رمضان بألوان زاهية وتصاميم مبتكرة، فإتقانهن لحرفة صناعة الشمع مكنهن من تحويل شغفهن إلى مصدر دخل إضافي يُساعدهن على تحسين أوضاعهن المعيشية.

إبداع بلا حدود للسيدات

لم تتوقف إبداعات سيدات بني مزار عند هذا الحد، بل اتّسعت لتشمل حرفًا أخرى مثل «الباتشوورك» والتفصيل والمكرمية، حيث أظهرن مهارات عالية في تصميم وتنفيذ قطع فنية مُتقنة باستخدام تقنيات متنوعة، كما تميزن في صناعة عرائس نورة من الإيموجرومى، وهي حرفة جديدة تُضفي لمسة عصرية على الفنون الشعبية المصرية.

ويُقدم مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» لسيدات بني مزار فرصة حقيقية لتحسين مهاراتهن الحرفية، واكتساب مهارات جديدة تُمكنهن من إيجاد فرص عمل مُدرة للدخل، فإتقانهن لهذه الحرف يُساعدهن على الاعتماد على أنفسهن وتحقيق الاستقلالية المالية، مما يُقلل من رغبتهن في الهجرة غير الشرعية.