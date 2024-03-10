طلاب «آداب بنها» يزينون الكلية استعدادا لشهر رمضان: فوانيس في كل مكان

استقبل طلاب كلية الآداب واتحاد الطلاب ورعاية الشباب حلول شهر رمضان بإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة الطلاب «رمضان جانا»، لتعليق الزينة في مداخل وطرقات الكلية، حيث أقدم الطلاب اليوم على تعليق الفوانيس والزينة الرمضانية فرحا بقدوم شهر رمضان.

تزيين كلية أداب بنها بالزينة

وعبر طلاب الكلية عن فرحتهم باستقبال شهر رمضان، حيث شكلوا فرق عمل من الطالبات والطلاب لتزيين الكلية في أولى فعاليات استقبال الشهر الكريم، مُشيرين إلى أن مبادرة تزيين الكلية يٌنفذها الطلاب والاتحاد ورعاية الشباب للعام الرابع على التوالي برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب لإدخال البهجة والفرحة على الطلاب احتفالًا بشهر رمضان.

مبادرة تعليق زينة رمضان

قال أشرف فكري، رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبادرة تعليق زينة رمضان والفانوس يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي احتفالا بالشهر الكريم بهدف إدخال البهجة والسعادة على الطلاب خلال رمضان.

وأشار إلى أن الاتحاد أعلن عن تنظيم عددا من الفعاليات احتفالا بشهر رمضان، منها مبادرة «هابي مسدج» أو «رسالة الفرحة»، لإدخال الطاقة الإيجابية للطلاب في رمضان وتوزيع الهدايا على الطلاب وسط الفرحة، بالإضافة لمسابقة حفظ القران والدورة الرمضانية لكرة القدم بين فرق الكلية.

أوضح الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب ببنها لـ«الوطن»، أن الكلية قدمت الدعم لتزيين الكلية احتفالا بشهر رمضان، بمشاركة الطلاب والموظفين بهدف إدخال البهجة على منسوبي الكلية وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الكريم ومنها مسابقة حفظ القران، والدورة الرمضانية لكرة القدم.