«حقوق الإنسان» بوزارة التخطيط: العصر الحالي مميز للمرأة المصرية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة بعنوان «حقوق المرأة العاملة» وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور الدكتور محمد علاء مسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة وأعد تلك الندوة مي مجدي - محلل سياسات أول بالوحدة وحاضر بها كل من هناء محمود، محمد موسى المحاميان بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة.

وأكد الدكتور محمد علاء خلال الندوة أهمية قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من حيث إتاحة الفرصة للجميع أن يتميز ويتفوق مع الاستفادة بكل ما لديهم من قدرات، متابعًا أنه لا يمكن القول إنه تم الوصول إلى حل أمثل في تلك القضايا على مستوى كل دول العالم بكل التحديات التي يواجهها العالم سواء في مجال الديمقراطية أو في مجال العمل وإمكانية الوصول.

وأضاف علاء أنه لم تصل أي دولة إلى مرحلة الكمال إزاء تلك القضية حتى الآن ولكن الموضوع يكمن في الفرق بين المجتمعات التي تتخذ خطوات حقيقية نحو تحقيق وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع وأخرى لا تحرك ساكنًا.

علاء: العصر الحالي مميز للمرأة المصرية

وأشار إلى أن العصر الحالي مميز للمرأة المصرية، حيث تشارك المرأة وبقوة في المجالات المختلفة ومنها المجال السياسي حيث بلغ عدد السيدات حوالي 162 سيدة بمجلس النواب فضلًا عن تقلد المرأة المناصب الوزارية، لافتا إلى عدد الوزيرات السيدات في الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة بشكل عام ووحدة حقوق الإنسان بشكل خاص على تمكين المرأة في كل أعمال وسياسات الوزارة.

ومن جانبها، استعرضت هناء محمود اختصاصات مكتب شكاوى المرأة في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، موضحة أن المكتب يتشارك في تحقيق اختصاصات المجلس الأربعة عشرة كافة ويختص منفردًا بتحقيق اختصاصين يتمثلا في تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، إلى جانب إبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة كما قامت بمشاركة الحضور الرقم الخاص بتلقي الشكاوى وآلية تلقيها.

وتناول محمود موسى الحديث حول حقوق المرأة في ضوء قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة وكذلك دستور 2014، والمواد الخاصة بالتعيين والتعاقد الوظيفي وساعات العمل وكذلك الترقية والندب والإعارة وقرارات الاجازات المتعلقة بالمرأة.

استكمل المحاضرون العرض بالتوعية بأنواع الجرائم التي ترتكب ضد المرأة والعقوبة التي ينص عليها القانون، حيث تغلظ العقوبة حال إرتكابها في موقع العمل، والطرق المثلى التي يجب ان تتبعها المرأة لتحتفظ بحقها القانوني حال تعرضها لأي من هذه التعديات.