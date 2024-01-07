مشيرة خطاب: حقوق المرأة تشهد طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة حقيقية في كل من حقوق المرأة والحقوق الدينية.

مشاركة الرئيس في احتفالات عيد الميلاد

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الميلاد المجيد أمس، ليست بالأمر الجديد، فهو حريص على ذلك منذ سنوات، وذلك يعكس ما وصلت إليه مصر في ملف الحقوق الدينية.

حقوق المرأة والدين

وأكدت رئيس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك إنجازات كبيرة طرأت على ملفات حقوق الإنسان المختلفة، وأبرزهم حقوق المرأة والحقوق الدينية، إذ قالت: «نشهد طفرة في حقوق المرأة والحقوق الدينية خلال عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة».