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دراما المتحدة

السيسي: معاناة الشعب الفلسطيني لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولته المستقلة

التسويف في حل القضية الفلسطينية يعرض العالم لمخاطر عدم الاستقرار

كتب:

عمرو هلال
05:59 م | الأربعاء 13 مارس 2024
الرئيس السيسي خلال المؤتمر

الرئيس السيسي خلال المؤتمر

أكد الرئيس السيسي، أنه لا يخفى على الجميع أن ما يحدث في غزة أمام أعين العالم، تقابله في الضفة الغربية، سياسة معرقلة لحياة الفلسطينين سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية، ومصادرة عن أراضي مدن الضفة فضلًا عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.

أكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية.

أشار إلى أن التسويف في حل القضية الفلسطينية يعرض المنطقة والعالم لمخاطر عدم الاستقرار.

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بقلم عمرو هلال