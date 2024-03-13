السيسي: معاناة الشعب الفلسطيني لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولته المستقلة

أكد الرئيس السيسي، أنه لا يخفى على الجميع أن ما يحدث في غزة أمام أعين العالم، تقابله في الضفة الغربية، سياسة معرقلة لحياة الفلسطينين سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية، ومصادرة عن أراضي مدن الضفة فضلًا عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.

أكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية.

أشار إلى أن التسويف في حل القضية الفلسطينية يعرض المنطقة والعالم لمخاطر عدم الاستقرار.