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دراما المتحدة

السيسي: مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لتنفيذ عملية برية في رفح الفلسطينية

كتب:

نرمين عفيفي
06:00 م | الأربعاء 13 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يهدد حياة ما يزيد عن مليون ونصف المليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي، مشددا على أن تعليق بعض الدول مساعدتها لوكالة الأونروا يتنافى مع جميع الأعراف والقيم الإنسانية، ويؤكد التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة، فلا يمكن أن تعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها.

وأكد السيسي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الهولندي في قصر الاتحادية، أن الأونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدور.

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بقلم نرمين عفيفي