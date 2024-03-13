رئيس الوزراء الهولندي: السيسي أثبت أن دور مصر لا غنى عنه في أزمة غزة

قال مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي، إن بلاده تثني على الدور العظيم الذي تؤديه مصر في القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر، متابعًا: «الرئيس السيسي أثبتّ أن لمصر دورًا لوجيستيًا وإنسانيًا لا غنى عنه في هذه الأزمة».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تستضيف الآن 9 ملايين لاجئ، ورغم ذلك استطاعت مصر أن تقدم المساعدات والدعم الإنساني إلى شعب غزة.

وتابع: «الوضع مأساوي، نحن بحاجة ملحة للوصول إلى حل، أو زيادة إدخال المساعدات إلى غزة، ونضمن أنها تصل إلى المواطنين بأمان، وأن يكون هناك ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي وأمريكا، ولكن هذا ليس كافيًا».

واستكمل أنه يجب أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول 500 شاحنة يوميا إلى غزة، وأكثر من ذلك، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن، والولايات المتحدة ومصر تعملان على هذا، وآمل أن يكون بإمكاننا المساعدة بقدر الإمكان، وأن تصل المناقشات إلى أهدافها.