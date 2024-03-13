رئيس الوزراء الهولندي: نتعاون مع مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن هناك تقارب كبير في العلاقات مع مصر، لافتا إلى وجود فرصة لتعميق العلاقات سواء في الإطار الثنائي أو تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف «روته»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، من قصر الاتحادية، بثته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، اليوم: «نحن شركاء مقربون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها، ونرى العديد من الفرص من أجل الدفع بالتحول إلى الطاقة الخضراء، وكذلك هناك قمة ستُعقد بشأن الهيدروجين في شهر مايو».

وأكد رئيس الوزراء الهولندي أن علاقة البلدين سوف تتعمق في مجال الهيدروجين الأخضر، لأن مصر والاتحاد الأوروبي سيتعاونان.

واختتم بتقديم الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الترحب وعلى الصداقة مع مصر، والتطلع إلى مواصلة المحادثات بين البلدين.