15 معلومة عن رئيس الوزراء الهولندي المستقيل مارك روته.. «تاجر قديم»

قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، استقالة حكومته إلى ملك البلاد فيليم ألكسندر، على خلفية فشل الائتلاف الحاكم المكون من 4 أحزاب الذي يقوده في الوصول لاتفاق على سياسات أكثر صرامة بشأن الهجرة.

وقل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن هذا واقع سياسي مؤسف للغاية، مشيرا، إلى أن الخطوة التالية ستكون الدعوة لانتخابات جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونرصد أبرز العلومات عن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأطول عهداً في التاريخ الهولندي:

- ولد مارك روته في الـ 14 فبراير 1976 في مدينة لاهاي بهولندا.

- يبلغ من العمر «56 عاما».

- أول رئيس حكومة في هولندا منذ عام 1918 لا ينتمي للحزبين الديمقراطي المسيحي او الاشتراكي

- زعيم حزب «الشعب من أجل الحرية والديموقراطية» اليميني الليبرالي، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

- ملقب بـ«تفلون» لقدرته على البقاء في السلطة لمدة 12 عاماً.

روته حاصل على ماجستير من جامعة ليدن

- تلقى مارك روته تعليمه الثانوي في مدرسة متخصصة بالمواضيع الأدبية وكان طموحه ان يصبح عازفا للبيانو.ولكنه لم يحقق طموحه،

- درس مارك روته التاريج بجامعة ليدن وحصل على شهادة ماجستير في عام 1992.

- شغل روته أثناء دراسته الجامعية مقعدا في قيادة التنظيم الشبابي لحزب الشعب للحرية والديمقراطية، وترأس التنظيم من «1988- 1991».

- عقب تخرجه دخل مارك روته عالم التجارة.

فوز روته بمقعد في مجلس النواب في 2003

- شغل مارك روته بين عامي 1993 و1997 مقعدا في القيادة الوطنية لحزب الشعب للحرية والديمقراطية.

- فاز بمقعد في البرلمان في انتخابات 2003.

- انتخب «الشعب للحرية والديمقراطية» مارك روته روته زعيما له في عام 2006، وفاق لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية«بي بي سي».

- تمكن مارك روته في انتخابات 2010 من قيادة حزب «الشعب للحرية والديمقراطية»في الحصول على 31 مقعدا في مجلس النواب.

- فاز مارك روته وحزب«الشعب للحرية والديمقراطية» في انتخابات 2012، وحصل على 41 مقعد في مجلس النواب.

- فاز حزب روته في انتخابات 2017.