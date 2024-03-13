أدعية العمرة في رمضان.. «الإفتاء» توضح ما ورد عن النبي

شهر رمضان يتسم بالخير والبركة، وخلاله يسعى العباد إلى الاجتهاد في العبادة والقيام بالأفعال الخيرة بقدر الإمكان، ومنها العمرة، ويهتم الكثيرين لمعرفة أدعية العمرة في رمضان، وسبق وتناولت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر في واحدة من فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، ولفتت إلى أن هناك العديد من الأدعية المستحب الاستعانة بها في هذا الإطار.

أدعية العمرة في رمضان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عن أدعية العمرة في رمضان، أن العمرة واحدة من العبادات العظيمة، كما أنها تغفر الذنوب، وأشارت الدار إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العمرة: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة» متفق عليه.

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن أدعية العمرة في رمضان، منها: «اللهمَّ يا حنَّان يا منَّان، يا قديم الإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غيّاث المستغيثين، يا كاشف الضُّر، ويا دافع البلوى، نسألك اللهم ألا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين، وأن تكشف عنا من الغلاء والبلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

أفضل أدعية العمرة في رمضان

وفي فتواها عن أدعية العمرة في رمضان، لفتت دار الإفتاء إلى الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتكبير، وأشارت إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الإطار حيث قالت: «إنِّي لَأَعْلَمُ كيفَ كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ».

وبخلاف موضوع أدعية العمرة في رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية أنه من المهم أن يقوم العبد بترديد دعاء نية العمرة مؤكدة أن هذا الدعاء ورد له أكثر من صيغة وأشارت الإفتاء المصرية إلى أفضل دعاء يمكن ترديده لنية العمرة وهو: «اللَّهمَّ الحَجَّ أرَدتُ، وله عَمَدتُ، فإنْ يَسَّرتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابِسٌ فهو عُمرةٌ».