100 شاحنة مساعدات تدخل القطاع عبر معبر رفح

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» دخول «قافلة رمضان» من ميناء رفح البرى إلى قطاع غزة، وشملت 100 شاحنة محملة بـ2000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإعاشية، ليصل عدد الشاحنات التى دخلت قطاع غزة من بيت الزكاة والصدقات حتى الآن إلى 225 شاحنة، منذ بدء العدوان الإسرائيلى على القطاع فى أكتوبر الماضى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبدعم القيادة السياسية.

«بيت الزكاة»: «قافلة رمضان» تحتوي على 2000 طن من المساعدات

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن القافلة الخامسة انطلقت فى إطار حملة «أغيثوا غزة»، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، وفقاً لتوجيهات شيخ الأزهر، لافتاً إلى أن القافلة تضمنت مساعدات متنوعة؛ على رأسها القافلة الطبية المحملة بالمستلزمات الضرورية لتقديم الرعاية الصحية، وتلبية الاحتياجات الطبية الضرورية والمُلحة لإنقاذ المصابين وعلاج مئات الآلاف من الجرحى، فى ظل النقص الحاد للموارد الطبية فى قطاع غزة، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية، ومن بينها أجهزة التخدير، وأجهزة التنفس الصناعى، وأجهزة الغسيل الكلوى، ومعدات الغسيل الكلوى، وحضانات وأجهزة تنفس للأطفال المبتسرين «حديثى الولادة»، وشاشات لمتابعة العمليات الحيوية للمرضى، وأدوية أساسية، وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وذلك لإتمام عمليات الإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن القافلة الخامسة جاءت بمشاركة وفود من 80 دولة من قارات آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، واحتوت على كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية الجافة، مثل: الأرز، والمكرونة، والشعرية، والسكر، والزيت، والشاى، والتمر والجبن، وغيرها من المواد التى تعتبر جزءاً أساسياً من النظام الغذائى، بالإضافة إلى المياه المعدنية والغازية، والألبان، والعصائر، وكذلك البطاطين والأغطية والمنظفات وأدوات العناية الشخصية للأسر النازحة الذين تركوا منازلهم تحت وطأة الحرب، كما تضمنت ألباناً وأغذية للرضع، وحفاضات بمختلف المقاسات للأطفال وكبار السن.

يذكر أن القافلة الخامسة لـ«بيت الزكاة والصدقات»، التى دخلت إلى قطاع غزة أمس، تأتى فى إطار الدعوة التى وجهها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمشاركة فى حملة «أغيثوا غزة» لدعم أهلنا فى فلسطين، الذين يتعرضون للعدوان الصهيونى الغاشم منذ السابع من أكتوبر 2023م، والذى تسبب فى استشهاد أكثر من 31 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من 71 ألفاً آخرين.