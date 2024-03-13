«مفيش تجارة مع الله بتخسر».. صاحب مطعم يقدم الوجبات لغير القادرين

قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مُقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، أحد الشباب المالكين لمطعم في أحد مجمعات المطاعم، وقال الشاب: «أنا الخير اللي بعمله إني أساعد الناس، بإني أقدم كريب وساندوتشات وحواوشي، والفكرة جاتلي أننا ندعم الناس وإزاي يخرجوا حتى لو الأب والأم مش معاهم فلوس، إحنا بنساعدهم وبيطلبوا اللي عايزينه ويقضوا يوم جميل وأيا كانت التكلفة المكان بيتحملها».

مفيش تجارة مع الله بتخسر

وتابع: «مفيش تجارة مع الله بتخسر، وإحنا الحمد لله بنتاجر مع ربنا وأنا الحمد لله ربنا كرمني وكبرت المكان اللي شغال فيه بقالي سنة، وبعمل كده بشكل يومي لكل اللي بيعدي وعايز حاجة، مش بناخد منهم فلوس، والأكل بنقدمه في كل مناسبة أننا نعمل وجبات زي المولد النبوي مثلا استضفنا دار أيتام حوالي 12 طفل وقدمنا الوجبات واتبسطوا جدا».

جبر خواطر على ربنا

وأضاف: «دي جبر خواطر على ربنا، أن ربنا يوقف لك ولاد الحلال ويكرمك، وكمان إحنا بنشجع باقي الناس أنها تعمل كده أو تخرج جزء من رأس المال لمساعدة الأخرين».

وقدم أيمن مصطفى لهذا الشاب، ميدالية حياة كريمة تقديرًا له، بجانب مبلغ من المال لمساعدته في هذا الثواب.