«حياة كريمة» يكرم إمام مسجد يطعم القطط في الشارع

عبر حازم غريب «40 سنة»، يعمل إمامًا وخطيبًا لأحد المساجد بالقاهرة، عن سعادته عندما يقوم بإطعام القطط والكلاب، قائلا: «دي رحمة سبحانه وتعالي بيضعها في قلب الإنسان، فما بالك لو الإنسان متعلم دين أو سمع خطبة أو درس أو حتى في لقاء تلفزيوني أو راديو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «الراحمون يرحمهم الرحمن».

رحمة جميع المخلوقات

وتابع الشيخ حازم غريب خلال لقائه ببرنامج «حياة كريمة» الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، عبر قناة DMC، أن رحمه من في الأرض لا تعني الجنس البشري فقط بل تعني جميع المخلوقات، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمر سيدنا نوح عليه السلام أن يحمل من كل زوجين اثنين في السفينة الخاصة به «لو كان الكلب حاجة غير نافعة ماكنش سيدنا نوح يركبها معه في السفينة».

وسأل الإعلامي أيمن مصطفى الشيخ حازم عن تكلفة الأطعمة التي يقدمها للكلاب والقطط؛ ليرد عليه: «اللي ربنا يرزق به وتيسر بقدمه لهم».

حياة كريمة يشكر الشيخ حازم

ووجّه الإعلامي أيمن مصطفى الشكر للشيخ حازم: «أنا بشكرك ودورنا في مؤسسة حياة كريمة أننا ندعم مش بس الإنسان، بل أي روح ربنا خلقها.. وربنا يبارك لك».