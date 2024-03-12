بائع يرفض مساعدة مالية ويقدمها لآخرين في برنامج حياة كريمة (فيديو)

سأل الإعلامي أيمن مصطفى، أثناء سيره في الشارع، بائع ملابس في الشارع: «هل تبيع الملابس كل يوم؟»، فرد عليه قائلا: «أقف هنا مرة كل أسبوع، ولكن عملي الدائم في سوق السيدة عائشة، لكثرة الزبائن والناس في هذا السوق»، ثم سأله: «هل بعت اليوم أي قميص؟»، فرد عليه: « لم أبع شيئًا اليوم، وهذا هو البيع والشراء، ممكن أن تبيع مرة تعوض ثلاثة أيام والأخرى لا تبيع».

وسأل «مصطفى» البائع خلال برنامجه «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «dmc»، قائلا: «هل هذا العمل يكفيك أنت وأسرتك؟»، فقال: «هذا هو المتاح، أنا كنت أعمل قبل ذلك، ولكن أُصبت بجلطة في القلب وانسداد في الشرايين، ولم يكن بإمكاني تركيب دعامات بسبب وجود نسبة من الخطورة».

وسأل الإعلامي البائع: «كم عدد ساعات العمل التي تقضيها بالشارع؟»، فأجاب: «على حسب حالتي الصحية، وعلى حسب البيع، لو وجدت أني قادر أن أعمل طوال اليوم، سأفعل ذلك»، فسأله عن المكان الذي يحصل منه على البضاعة، فرد عليه: «أحصل على البضاعة من محل يعرفني جيدًا»، يقول له صاحب المحل: «أدخل واجمع ما تريد وسأحاسبك فور بيع البضاعة، وإذا لم تبع بدل بما تريد».

البائع يرفض مبلغ مالي

وقدم «مصطفى» للبائع هدية عبارة عن مبلغ 500 جنيه، فرفض البائع وقال له «أنا أعمل لو لم أكن أعمل كنت سأقبل الهدية»، فرد: «هذه هدية لابنك»، فرفض تمامًا وقال له «لم أحاول ان أطلب من أحد المساعدة»، فرد الإعلامي: «خذ هذه الهدية واعطها لمحتاج أنت تعلم أنه بحاجة إليها، وسيأخذ كلانا الأجر»، سأل البائع: «هل أعطيه المبلغ كاملًا»، رد أيمن مصطفى: « أنت حر المبلغ ملكك تصرف، فيه كيفما شئت».