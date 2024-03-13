برلماني يشيد بجهود القيادة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مهما حدث، كما ستظل مصر الداعم الأول للفلسطينين في قضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت العديد من المساندات والدعم للأشقاء الفلسطينيين.

قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة

وأضاف الجبلاوي خلال تصريح له، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، موضحا أنه شعب باسل ومقاوم لآخر نفس، مشددا على موقف مصر الحاسم في القضية.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الأزمة وهو يعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

إسرائيل تقوم بحرب غير عادلة ضد اشقاءنا الفلسطينين

وشدد الجبلاوي على أن إسرائيل تقوم بحرب غير عادلة ضد أشقائنا الفلسطينين، حيث أنها تقوم على تطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطيني، مستنكرا موقف الغرب الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم، مشيدا بكل المساعدات والدعم الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية لمساندة الفلسطينين في قضيتهم من قوافل إغاثة واتصالات مكثفة لوقف إطلاق للنار.