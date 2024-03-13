«شكري»: كوريا الجنوبية يمكنها الدفع نحو التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، فى اتصال هاتفى مع نظيره الكورى الجنوبى، «جو تيه يول»، أمس، ملفات التعاون الثنائى، وتطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم بوزارة الخارجية، إن الوزير «شكرى» حرص فى بداية الاتصال، على تهنئة الوزير الكورى بتوليه مهام منصبه الجديد، إلى جانب فوز بلاده بالعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى للعامين 2024 و2025، معرباً عن التطلع نحو العمل المشترك لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد الوزيران اعتزازهما بالشراكة الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية، والتى أسهمت فى تعزيز التعاون فى العديد من القطاعات ذات الأولوية للبلدين، فضلاً عن التطلع نحو تعزيز ورفع مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين، من خلال آليات التشاور الثنائى، وأضاف «أبوزيد» أن الوزيرين تشاورا حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، حيث أكد «شكرى» اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات الكورية، خاصةً فى المجالات التى يمتلك فيها الجانب الكورى خبرات واسعة وتلبى الاحتياجات المصرية، واستعرض فى هذا السياق الفرص والتسهيلات التى تتيحها مصر لتعزيز مناخ الاستثمار، كما تطرقت المناقشات أيضاً إلى مجالات التعاون الإيجابى بين البلدين فى مجال تبادل التأييد للترشيحات الدولية، حيث أعرب «شكرى» عن تقديره لحرص الدولتين على استمرار هذا الدعم المتبادل، واهتمام مصر باستمرار هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الاتصال تناول أيضاً مناقشة التنسيق الدائم بين البلدين إزاء القضايا العربية والأفريقية ذات الأولوية على جدول أعمال مجلس الأمن، كما تناول تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية فى قطاع غزة، والتحركات الدولية للدفع نحو إنهاء الحرب فى القطاع الفلسطينى، حيث أشاد وزير الخارجية بموقف كوريا الجنوبية بالتصويت لصالح مشروع القرار العربى الأخير بمجلس الأمن، فضلاً عن استمرارها فى تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتقديم الدعم لجهود الإغاثة الدولية، وأكد أن مصر تعوِّل على الدور الذى يمكن أن تقوم به سيول فى إطار الدفع نحو التوصل للوقف الكامل لإطلاق النار والإنفاذ الفورى للمساعدات الإنسانية العاجلة.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الكورى بالجهود المصرية الحثيثة، لوقف الحرب فى قطاع غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات إلى أهالى القطاع الفلسطينى، مؤكداً استمرار بلاده فى دعم جهود السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الصراع عن السيطرة.