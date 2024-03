10 معلومات عن صاروخ كايروس الياباني.. انفجر بعد دقائق من إطلاقه

لا يزال انفجار الصاروخ كايروس التابع لشركة سبيس وان اليابانية، محل اهتمام وسائل الإعلام العالمية، إذ انفجر بعد وقت قصير من إطلاقه، أمس، في وقت كانت تحاول فيه الشركة اليابانية وضع قمر اصطناعي في المدار، وفقا لـ«سكاي نيوز».

1- يتيع صاروخ كايروس الياباني شركة سبيس وان اليابانية.

2- كانت الشركة تسعى لأن تصبح أول شركة يابانية تضع قمرا اصطناعيا في المدار.

3- يبلغ طول صاروخ كايروس 18 مترا.

4- يعمل صاروخ كايروس بالوقود الصلب والمكون من أربع مراحل.

5- منصة إطلاق الصاروخ كانت على طرف شبه جزيرة كي في غرب اليابان.

