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دراما المتحدة

10 معلومات عن صاروخ كايروس الياباني.. انفجر بعد دقائق من إطلاقه

كتب:

ماريان سعيد
09:12 م | الأربعاء 13 مارس 2024
 صاروخ كايروس الياباني

 صاروخ كايروس الياباني

لا يزال انفجار الصاروخ كايروس التابع لشركة سبيس وان اليابانية، محل اهتمام وسائل الإعلام العالمية، إذ انفجر بعد وقت قصير من إطلاقه، أمس، في وقت كانت تحاول فيه الشركة اليابانية وضع قمر اصطناعي في المدار، وفقا لـ«سكاي نيوز».

10 معلومات عن صاروخ كايروس الياباني

1- يتيع صاروخ كايروس الياباني شركة سبيس وان اليابانية.

2- كانت الشركة تسعى لأن تصبح أول شركة يابانية تضع قمرا اصطناعيا في المدار.

3- يبلغ طول صاروخ كايروس 18 مترا.

4- يعمل صاروخ كايروس بالوقود الصلب والمكون من أربع مراحل.

5- منصة إطلاق الصاروخ كانت على طرف شبه جزيرة كي في غرب اليابان.

 

6- حمل الصاروخ كايروس قمرا اصطناعيا حكوميا تجريبيا.

7- الشركة أخرت موعد إطلاق كايروس 4 مرات.

8- رحلات الصاروخ الثانية والثالثة المخطط لهما قد حُجزتا من عملاء أحدهم خارجي.

9- لم تكشف سبيس وان عن تكاليف إطلاق كايروس، لكن المدير التنفيذي للشركة كوزو آبي قال إنها «تنافسية بدرجة كافية» مع منافستها الأميركية روكيت لاب.

10- الصاروخ انفجر بعد ثوان من انطلاقه بعد الساعة 11:01 صباحا 02:01 بتوقيت جرينتش».

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