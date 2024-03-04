12 معلومة عن «صاروخ تاوروس» الألماني.. وزنه حوالي 1.4 طن

منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية في 24 فبراير من العام قبل الماضي 2022، شهدت الأزمة عدة تطورات عسكرية وسياسية واقتصادية، ومع دخولها عامها الثالث، عارضت «برلين»، من جديد تزويد أوكرانيا بـ«صواريخ تاوروس».

وعارض المستشار الألماني أولاف شولتس، من جديد تزويد أوكرانيا بـ«صواريخ تاوروس» الألماني السويدي المجنح «جو أرض»، ووفق لوسائل إعلام ألمانية بينها وكالة الأنباء «دي بي أيه»، وصف المسؤول الألماني، أثناء زيارة إلى مدينة زينديلفينجن الواقعة في جنوب غرب البلاد بحث احتمال الإمدادات إلى «كيييف» بالمناقشة الغريبة.

ومعارضة الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بـ«صواريخ تاوروس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، بسبب أن الأمر يتطلب مشاركة العسكريين الألمان، وهذا ما لا تريده السلطات في العاصمة «برلين».

ونرصد أهم المعلومات عن «صواريخ تاوروس»:

- تعتبر «صواريخ تاوروس» أحد أحدث أنظمة الأسلحة لدى الجيش الألماني. وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

- بدأ تصميم «صواريخ تاوروس» في عام 1994.

- دخلت «صواريخ تاوروس» الخدمة في الجيوش الألماني والإسباني والكوري الجنوبي بعد عام 2004.

- يبلغ طول الصاروخ 5 أمتار.

- وزن صاروخ تاوروس حوالي 1.4 طن.

- يتم إسقاط صاروخ تاوروس من الطائرات المقاتلة وبعدها يسير لوحده بواسطة محرك نفاث إلى هدفه.

سرعة صاروخ تاوروس

- يطير صاروخ تاوروس بسرعة تصل إلى 1170 كيلومترا في الساعة على ارتفاع حوالي 35 مترا فقط.

- يصل مدى صاروخ تاوروس حتى 500 كيلومتر.

- صاروخ تاوروس، وفقا لـ«دويتشه فيله» قادر على اختراق العديد من الجدران الخرسانية المسلحة السميكة.

- 4 أنظمة ملاحة مستقلة عن بعضها يستخدمها صاروخ تاوروس للبقاء على المسار الصحيح.

- يوجد في ألمانيا حوالي 500 صاروخ تاوروس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

- يبلغ سعر صاروخ تاوروس 1 مليون يورو.