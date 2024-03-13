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دراما المتحدة

كاتب صحفي: إسرائيل كسرت قواعد الاشتباك مع لبنان

كتب:

يارا أشرف
10:29 م | الأربعاء 13 مارس 2024
مداخلة هاتفية مع غسان ريفي ، رئيس تحرير جريدة "سفير الشمال اللبنانية"

مداخلة هاتفية مع غسان ريفي ، رئيس تحرير جريدة "سفير الشمال اللبنانية"

قال غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة «سفير الشمال اللبنانية»، إن لبنان يعيش حربا حقيقية وعدوانا إسرائيليا كاملا، خصوصا، إذ كسرت تل أبيب قواعد الاشتباك، وبدأت تضرب في العمق اللبناني، وتستهدف بعض قيادات الفصائل الفلسطينية، وكذلك ما حدث اليوم في من استهداف لقيادي من قيادات الفصائل.

إسرائيل تفتش عن إنجاز مفقود فقدته في غزة

وأضاف «ريفي»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه لا شك أن إسرائيل تفتش عن إنجاز مفقود فقدته في غزة، حيث لم يتمكن رئيس حكومة الاحتلال بنامين نتنياهو من تحقيق أي من الأهداف التي تحدث عنها، فهو لم يقض على حماس ولم يحرر الأسرى ولم يهجر الفلسطينيين، ولم يوقف حتى الآن عمليات المقاومة.

وتابع: «رأينا أنه قبل أمس كيف كانت المقاومة تنظم عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وتقتل الجنود الصهاينة، لذلك اليوم الجانب الأمريكي ما يزال مطالبا بتحقيق إنجاز يمكن أن يجعله قويا على طاولة المفاوضات التي تجري حاليا».

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