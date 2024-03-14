هيئة الدواء تحدد أدوية السكر ومواعيد الحصول عليها في رمضان

حذرت هيئة الدواء مرضى السكر من تغيير موعد الحصول على أدوية السكر باختلاف أنواعها دون استشارة الطبيب، إذ يؤدي ذلك إلى نقص نسبة السكر في الدم خلال النهار، وارتفاعه ليلا، لذا يلزم تعديل الجرعات ومواعيدها لتجنب المضاعفات المحتملة.

اختلاف التعديلات حسب نوع السكري

وأوضحت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها أن التعديلات الخاصة تختلف حسب نوع السكري الأول والثاني، ونوع الدواء أو الأنسولين، لذلك لا بد من العودة إلى الطبيب المعالج أو المشرف على الحالة لتعديل جرعات الأدوية، من أجل صيام صحي وآمن.

وأضافت الهيئة أنه في حال الحصول على Gliclazide تؤخذ مرة واحدة عند الفطار، وإذا كان السكر متحكما فيه فمن الممكن تقليل الجرعة، وإذا كانت تؤخذ مرتين، فتؤخذ عند الإفطار وقبل السحور، وإذا كان السكر متحكما فيه أكثر، يفضل تقليل جرعة السحور.

أفضل وقت للحصول على دواء السكر في رمضان

وتابعت: إذا كان المريض يستخدم هذا الدواء Metformin يؤخذ 500 ملليجرام مرة واحدة؛ ويأخذ القرص عند الفطار، وإذا كان يأخذ قرصين في اليوم 500 ملليجرام يأخذ واحدا عند الافطار، وآخر مع السحور وإذا كان المريض يستخدم ثلاثة أقراص يومي يفضل أخذ قرصين بعد الإفطار، والثالث وقت السحور، أما إذا كان يأخذ أربعة أقراص يأخذ قرصين مع الفطار وقرصين مع السحور.

وفيما يتعلق بالمنظم 750 XR يفضل أخذ جرعة واحدة بعد الإفطار سواء كان قرصا أو قرصين أو ثلاثة أقراص، مشددة على أهمية العودة إلى الطبيب المختص.