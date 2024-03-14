4 نصائح مهمة من «الصحة» لمرضى السكر في رمضان.. «حافظ على حياتك»

​وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة لمرضى السكر، وقالت «الصحة»، في تقرير رسمي لها عممته على مديريات الشؤون الصحية التغيير في نظام اليوم ومواعيد الأكل في رمضان يؤدي لنقص السكر في الدم خلال النهار وارتفاع السكر في الدم بالليل، ونصحت الوزارة بضرورة استشارة الطبيب لتعديل الجرعات ومواعيدها لتجنب الخطر.

إعادة ضبط جرعات الأنسولين كل ثلاثة أيام

وتابعت «الصحة»:، يجب إعادة ضبط جرعات الأنسولين كل 3 أيام وفقاً لمستوى السكر بالدم بعد الرجوع للطبيب، لافتة إلى أن الطبيب هو الشخص الوحيد المسؤول عن تغير مواعيد الأدوية، محذرة من اتخاذ أي قرار بدون الرجوع الى الطبيب.

مجموعة من النصائح والتعليمات الهامة لمرضي السكر في رمضان

وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح والتعليمات الهامة لمرضى السكر في رمضان وجاءت على النحو التالي :-

- لابد وأن تكون الوجبة متوازنة من السعرات الحرارية وكربوهيدرات معقدة بنسبة 40-50%- يفضل تناول أطعمة قليلة السكر، غنية بالألياف، التي تمد الجسم بالطاقة ببطء قبل وبعد الصيام .

- تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات والسلطة

- يفضل الإقلال من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الحلويات والسمبوسك.

-يفضل استخدام كمية قليلة من الزيوت في الطهي، واستخدام الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون.​​