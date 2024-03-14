جنوب أفريقيا تتوعد مواطنيها الملتحقين بالجيش الإسرائيلي عند العودة إلى البلاد

اقترحت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، اعتقال مواطني جنوب أفريقيا الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي عند عودتهم إلى البلاد.

رسالة لكل جنوب أفريقي خدم في الجيش الإسرائيلي

وقالت باندور في خطاب ألقته في وقت سابق: «لقد أصدرت بالفعل بيانًا ينبه فيه أولئك الذين هم من جنوب إفريقيا، والذين يقاتلون جنبًا إلى جنب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو في صفوفه بأننا مستعدون عندما تعودون إلى الوطن»، مضيفة «سوف نعتقلكم».

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية فإن الوزيرة شاركت في مؤتمر أقامه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، حول موضوع الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني.

جنوب أفريقيا تدعم حل الدولتين

وأكدت وزيرة العلاقات الدولية أن سياسة حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي كانت دائمًا تدعم حل الدولتين، وأن فلسطين وإسرائيل يجب أن تكونا دولتين قوميتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.

وقاضت جنوب أفريقيا دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقبلت المحكمة القضية التي تنظرها حاليًا وأصدرت عدد من الأوامر الاحترازية لدولة الاحتلال لتنفيذها لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 103 ألف شهيد وجريح في حصيلة غير نهائية حتى الآن.