جدعون ساعر ينقلب على جانتس وينضم لجبهة نتنياهو.. ماذا حدث في إسرائيل؟

انضم عضو الكابينت الأمني والسياسي جدعون ساعر إلى قائمة المنشقين من حزب الليكود، إذ قرر الانشقاق عن تحالف المعسكر الرسمي الذي يقوده عضو مجلس الحرب بيني جانتس، والبقاء في الائتلاف الحكومي، ليعزز بذلك ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويدخل في صراع مع جانتس.

جدعون ساعر ينضم لمجلس الحرب

وعبر جدعون ساعر عن رغبته في الانضمام إلى مجلس الحرب الإسرائيلي، ما يعني انقسام الكتلة التي تنتمي لتيار الوسط في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، والتي يقودها بيني جانتس والمناهضة لنتنياهو.

وكان جدعون ساعر قد ترك حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو لينضم إلى جانتس، قبل أن يفاجئ الجميع ويعلن تأسيس كتلة منفصلة ليمين الوسط في الكنيست.

جدعون ساعر اعترف بالفشل في العدوان على غزة

يأتي ذلك بعد شهرين من اعتراف جدعون ساعر بالفشل في العدوان على غزة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعيدة كل البُعد عن تدمير الفصائل الفلسطينية أوالقضاء عليها، كما يرغب نتنياهو، وأن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في الحرب على غزة لا يجرى وفق جداول زمنية وإنما وفق الإنجازات على الأرض، مستبعدًا حدوث وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، حتى لو جرى الاتفاق على إطلاق سراح كل المحتجزين في قطاع غزة، مشددًا على أن وقف الحرب دون هزيمة الفصائل الفلسطينية أمر غير وارد.

وعزز جدعون ساعر موقف موقف نتنياهو وائتلافه في الوقت الذي يعاني فيه رئيس الوزراء من أزمة كبيرة بسبب فشله في تحقيق أهداف الحرب التي شنها على قطاع غزة، حيث لم ينجح في استعادة المحتجزين أو القضاء على الفصائل المقاومة الفلسطينية.