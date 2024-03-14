قصور الثقافة تطلق «ليالي رمضان» في ميدان السواقي بالفيوم الاثنين المقبل

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بميدان السواقي بمحافظة الفيوم في الفترة من الاثنين المقبل 8 رمضان وحتى 17 رمضان، ضمن برنامجها المركزي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

تفاصيل فعاليات قصور الثقافة في رمضان

تقام الفعاليات يوميا 9 مساء وتشهد عروضا فنية متنوعة لفرق الهيئة، وتتضمن في يومها الافتتاحي عروضا فنية لفرقتي بنها للإنشاد الديني وأبي قير للموسيقى العربية، إلى جانب فقرة التنورة التراثية.

وفي 9 رمضان تقام عروض فنية لفرقتي شبين القناطر للغناء الشعبي، وأبي قير للموسيقي العربية.

ويتضمن يوم 10 رمضان عروضا لفرقتي أبي صير للآلات الشعبية والسويس للموسيقى العربية.

أما اليوم التالي فيشمل عروضا لفرقتي كورال ذوي الاحتياجات الخاصة بروض الفرج والسويس للموسيقى العربية.

وتتواصل الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، يوم 12 رمضان مع فقرة تنورة وعرض لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، التي تواصل عروضها في اليوم التالي إلى جانب فقرة إنشاد ديني لفرقة الفيوم.

ويشهد يوم 14 رمضان عرضا مميزا لفرقة عرب الفيوم البدوية، يعقبه فقرة غنائية لفرقة المنصورة للموسيقى العربية التي تواصل عروضها أيضا في اليوم التالي، إلى جانب عرض فني لفرقة الواحات البحرية.

وفي يوم 16 رمضان تقدم عروض لفرقتي الفيوم للإنشاد الديني وطنطا للموسيقى العربية، التي تستكمل عروضها في اليوم الختامي 17 رمضان إلى جانب عرض فني لفرقة كورال أطفال الفيوم.

وتستهل الفعاليات يوميا بباقة مميزة من الابتهالات الدينية بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، كما تشهد عددا مكثفا ومتنوعا من الورش الفنية للأطفال لعمل مجسمات من الورق والفوم الملون، وتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

وتنظم هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي «ليالي رمضان الثقافية والفنية» في القاهرة والمحافظات، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.