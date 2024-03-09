قصور الثقافة تختتم قافلة قرية فزارة في البحيرة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل، التي قدمتها بقرية فزارة بالمحمودية بالبحيرة، ضمن سلسلة قوافل تقدمها بقرى مبادرة حياة كريمة، بالمحافظة، في إطار برامج وزارة الثقافة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

استهلت الفعاليات صباحا بمدرسة صبري القاضي للتعليم الأساسي مع مجموعة متنوعة من الورش الفنية التي قدمها فنانو قصور الثقافة لأطفال القرية ومنها: «رسم وتلوين، خرز وتنفيذ تشكيلات رمضانية، تدوير خامات من الفوم جليتر، ستنسيل، كروشيه، ريزن، تلوين على الوجه».

الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

وفي ضوء الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، عقد لقاء بعنوان «سلوك الفرد في الصيام»، شارك به الشيخ محمد الحلو من أوقاف المحمودية، وعبد الوهاب خلاف مدير العلاقات العامة بمدينة المحمودية، وتناول اللقاء كيف يهذب الصيام النفوس والأخلاق، مع تبيان أثره الكبير في ضبط السلوك الإنساني.

وشملت الفعاليات التي نُفذت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة المحمودية، في فترتها المسائية عددا آخر من الورش الفنية منها ورشة اكتشاف مواهب من أبناء القرية، واختتمت بعرض فني لفرقة أبوقير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية والدينية بمناسبة يوم الشهيد وقرب حلول شهر رمضان المبارك وسط تفاعل عدد غفير من الأهالي، كما جرى تكريم بعض رموز القرية الذين ساهموا في إنجاح القافلة الثقافية.