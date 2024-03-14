سهرات رمضان.. أسعار حفل دينا الوديدي في دار الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية، تفاصيل حفل الفنانة دينا الوديدي السبت المقبل 23 مارس مع دقات الساعة التاسعة والنصف مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل.

موعد حفل دينا الوديدي

- يقام حفل دينا الوديدي يوم السبت الموافق 23 مارس 2024.

- يبدأ الحفل من الساعة التاسعة والنصف مساء حتى والساعة 12 منتصف الليل.

- يقام الحفل على المسرح المكشوف بساحة دار الأوبرا

- تذاكر الحفل بسعر موحد هو 410 جنيهات لجميع المقاعد .

- يمكن حجز تذاكر حفل دينا الوديدي إلكترونيا من هنا.

وأوضحت دار الأوبرا شروط حضور الحفل من بينها ضرورة الجلوس في غير المقعد الذي تم حجز تذكرته، و كما يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ويمنع التصوير.

وضمن برنامج وزارة الثقافة، تنطلق الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف في التاسعة والنصف مساء الخميس 21 مارس بفقرات فنية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وويليها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته.

سهرات رمضان 2024

وتتضمن السهرات الرمضانية التي أعلنتها وزارة الثقافة هذا العام حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، والفنان مدحت صالح، وسعد العود وفرقته ، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، كورال صوت العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية.