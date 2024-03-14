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دراما المتحدة

المطران عطا الله حنا: من حق الفلسطينيين العيش في حرية مثل باقي شعوب العالم

كتب:

مريم شريف
11:48 ص | الخميس 14 مارس 2024
المطران عطالله حنا

المطران عطالله حنا

طالب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، بضرورة أن يلتفت العالم الذي يؤمن بقضايا العدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى ما يتعرض له شعب الفلسطيني من تنكيل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف حنا في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنَّ الفلسطينيون يتعرضون لمظالم منذ سنين طويلة وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم، وانعدام وجود المساءلة أو المحاكمة هو الذي أدى إلى امعان السلطات الاحتلالية في ممارساتها وسياساتها.

وتساءل: «متى سوف يستمر هذا الظلم وحياة الفلسطينيين مستباحة في كل مكان وكأنه محكوم على الفلسطيني أن يعيش في حالة عدم استقرار وانعدام للأمن والأمان والسلام».

وأشار إلى أن السياسيين في الغرب الذين يناودوا في تصريحاتهم  بالسلام بأن السلام الذي تنادون به هو كذبة واضحوكة كبرى بدون تحقيق العدالة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، مطالبًا بوقف هذا الظلم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلس وتحقيق امنيات وتطلعات الشعب الفلسطيني الذي يستحق أن يعيش بحرية وكرامة وسلام في وطنه مثل باقي شعوب العالم.

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بقلم مريم شريف