«القاهرة الإخبارية»: مصر والأردن تقدمان المساعدات لقطاع غزة جوا يوميا

قالت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان إنَّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عقد لقاءا أمس مع وزير خارجية إسبانيا، وسبقه لقاء مع وزير الخارجية الأردني، كما عقد مؤتمرًا صحفيًا من أجل تأكيد عدة ثوابت حول ما يحدث حاليا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية خلال رسالة على الهواء ببرنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وشروق وجدي، أنَّ الحوارات تطرقت لملفات مهمة للغاية منها ملف الأونروا، إذ تمّ تأكيد أهمية استمرارية تمويلها كونها هي الشريان الرئيسي من أجل اللاجئين الفلسطينيين والنازحين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنَّ الأردن يعتبر من الدول المتضررة بشكل مباشر بسبب نقص التمويل للأونروا، خاصة أن الأردن يأوي عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين وتم الحديث حول المساعدات التي تقدم لقطاع غزة سواء برا أو جوا، والشراكات التي يقوم بها الأردن مع الدول الأجنبية والعربية من أجل توصيل أكبر عدد من المساعدات بالإنزالات الجوية التي يقوم بها الأردن حاليا يوميا.

ولفتت إلى أنَّه حتى اليوم هناك 42 إنزالًا جويًا أردنيًا و54 إنزالًا بشراكة أجنبية وعربية، كما أنَّ مصر تعمل يوميا على إنزال طائرة مع الأردن محملة بالمواد الغذائية والطبية، ويتمّ التركيز على المناطق الأقل حظا التي يصعب وصول المساعدات لها برًا.