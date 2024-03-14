عضو بـ«الشيوخ»: مواصلة مصر إسقاط المساعدات على غزة يؤكد دعمها للفلسطينيين

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار الجهود المصرية في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان، تؤكد حرص مصر على تقديم الدعم للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف الأطفال والمدنيين والنساء، ويرتكب مجازر دموية تمثل حرب إبادة جماعية كبيرة.

مصر تواصل إسقاط المساعدات على غزة

وأكد الرشيدي في بيان صحفي أن مواصلة طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بصفة يومية على شمال قطاع غزة، فضلاً عن استمرار عبور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح البري يأتي للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، في ظل صمت المجتمع الدولي المتخاذل تجاه الجرائم الإسرائيلية.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء هولندا، وتأكيده وقف إطلاق النار في غزة، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به مصر ومساعيها الحثيثة لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف الدم وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ورفض مخطط التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل فرضه في المنطقة بما يهدد الأمن القومي المصري والعربي، وينذر باتساع رقعة الصراع.

ولفت الرشيدي إلى أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا تطرق إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأكيد فرض حماية مرور وتسليم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني، إذ أن قوات الاحتلال تستهدف الفلسطينيين بالقصف الجوي أثناء تسلمهم المساعدات، بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية، وهو ما يحتاج إلى وقفة دولية حقيقية.