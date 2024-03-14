جامعة أسيوط تنظم مسابقات كبرى في القرآن الكريم وندوات توعوية في رمضان

أعلن أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، خلال شهر رمضان، بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

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وأوضح المنشاوي، أن جامعة أسيوط تحرص على تعزيز الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان، حيث تزداد الروحانيات والرغبة في تحسين الذات، وهو فرصة طيبة لبناء شخصية الطلاب وزرع القيم والأخلاق ومبادئ الدين والعقيدة في نفوسهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية ودعم واكتشاف مواهبهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن خريطة الأنشطة تتضمن عددًا من الفعاليات والمسابقات، التي تجسد قيم التآزر والتماسك المجتمعي، من خلال إقامة محاضرات وندوات لموضوعات إيمانية وفكرية، وذلك من قبل نخبة من العلماء المحاضرين.

وتشمل الأنشطة الاجتماعية، تنظيم يوم اليتيم (إفطار صائم)، وتتضمن أنشطة الاتحادات الطلابية إطلاق حملة إفطار صائم للطلاب غير القادرين، وإطلاق المسابقة الكبرى فى القران الكريم التى تنظمها إدارة النشاط الثقافي.

وفيما يتعلق بالأنشطة العلمية تنفيذ مشاريع الفرق الطلابية المسجلة بالإدارة للمشاركة فى الملتقيات القمية وتنظيم ورش ودورات تدريبية، وتتضمن أنشطة الجوالة إطلاق اسمار دينية ومسابقات كشفية متنوعة.