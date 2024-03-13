جامعة أسيوط تخفض وقت المحاضرات في جميع الكليات خلال شهر رمضان

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على انتظام الدراسة بالكليات، وفقا للجداول الدراسية المعتمدة، خلال شهر رمضان المبارك من العام الجامعي الحالي 2023/ 2024، مع تخفيض عدد ساعات المحاضرات، وتغيير مواعيدها بمختلف الكليات، وفقا لظروف وطبيعة الدراسة والمقررات الدراسية بكل كلية، وذلك لمساعدة الطلاب على الانتظام في الحضور دون مشقة عليهم خلال فترة الصيام.

المنشاوي: برنامج مكثف يتضمن أنشطة متنوعة في رمضان

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى ‏ أن الجامعة وضعت برنامجا مكثفا يتضمن أنشطة طلابية مختلفة في شتى المجالات ؛ الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، واللياقة البدنية، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية التي تتناول التسامح ومحاربة الأفكار الهدامة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحديد مدة المحاضرة، لتكون 40 دقيقة، كما تم تعديل الجداول الدراسية، بحيث تبدأ المحاضرات في تمام الساعة التاسعة، بدلاً من الثامنة صباحاً، وتبدأ آخر محاضرات الجدول في تمام الساعة الرابعة والثلث، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة.