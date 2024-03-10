رئيس جامعة أسيوط: حوافز مادية للطلاب الفائزين بكأس مسابقة عباقرة الجامعات

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فريق طلاب الجامعة الفائزين في مسابقة عباقرة الجامعات «الموسم السادس»، لفوزه بكأس المركز الأول، من خلال تحقيق (980) نقطة كأعلى معدل للنقاط على مستوى الجامعات المصرية المشاركة على مدار الموسم، ‏وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتأهيلهم للفوز وإحراز مراكز متقدمة.

مهارات وقدرات متنوعة

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، أعضاء الفريق لتميزهم وتمثيلهم المشرف، والإصرار على حصد كأس المسابقة، وما يتمتعون به من مهارات وقدرات متنوعة، والثقة بالنفس، والقدرة على تخطي التحديات والناتج عن إعدادهم بشكل جيد، والتدريب والتأهيل والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل وتشجيع الفرق الطلابية على المشاركة في مختلف المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية وتوفير كافة سبل الدعم و الرعاية، لإعدادهم وتدريبهم.

حوافز مادية قيمة

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، منح طلاب الجامعة المشاركين والفائزين في المسابقة، حوافز مادية قيمة، تشجيعيا وتقديرا لجهودهم وأدائهم المتميز وتمثيلهم المشرف للجامعة وحصد كأس المركز الأول.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها، واكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات؛ لرفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع فى مختلف المعارف.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن الجامعة تذخر بالعديد من طلابها النوابغ والمتميزين في كافة المجالات والتخصصات والقادرين على المنافسة وبقوة في كافة المحافل والسابقات التي يشاركون بها.

وأشار إلى أن مسابقة عباقرة الجامعات يشارك فيها كافة الجامعات الحكومية والخاصة، ويضم فريق عباقرة جامعة أسيوط كلا من: عبد الرحمن محمود البدري كلية الطب، كلاوديا عاطف فايز كلية الطب، إبراهيم مصطفى إبراهيم كلية التمريض، كارين أيمن أديب كلية الطب البيطري، مروة محمود فرغلي كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، محمد أبوالقاسم محمد كلية الطب، كريم جمال الدين قبيصى كلية الطب، سلفيا أسامة إبراهيم كلية الحاسبات والمعلومات، محمود عبدالقادر قطب كلية التمريض؛ تأتى مشاركة الفريق تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة النشاط الثقافي.

حضر اللقاء الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب الأستاذ هاشم سيد مدير النشاط الثقافى والمشرف العام على الفريق.