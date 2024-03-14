توقيع عقد توسعة محطة المعالجة في الروبيكي بتكلفة استثمارية 2.8 مليار جنيه

شهدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية توقيع عقد بين كلًا من شركة الصرف الصحي بالقاهرة إحدى شركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومجموعة الخرافي، بهدف تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف وذلك بالمنطقة المخصصة لمحطات الصرف على حدود مدينة الروبيكي لخدمة المدينة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليار جنيه.

ووقع العقد بمقر الهيئة كلًا من المهندس عادل حسن زكي رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وإيليا صابر المدير التنفيذي لمجموعة الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية، وبحضور اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة للخدمات المركزية، والمهندس محمد أنور مستشار رئيس الهيئة.

تطوير البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وأكدت ناهد يوسف على تضافر الجهود الحكومية جنبًا إلى جنب لتطوير البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بالاعتماد على كبرى كيانات القطاع الخاص، بما يخدم أهداف الهيئة نحو النهوض بمدينة الجلود بالروبيكي من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية بها، وتحويلها إلى مدينة عالمية لصناعة الجلود.

وأشارت إلى أن مشروع توسعة محطة المعالجة بالروبيكي يستهدف رفع سعتها من 8 آلاف م³/ يوم لتصل إلى 24 ألف م³/ يوم، بما يعادل 3 أضعاف السعة الحالية تقريبًا، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهرًا.

وأوضحت أن المشروع يأتي بالتزامن مع مشروع محطة الرفع بسعة 36 ألف م³/ يوم، وخط الطرد بطول 33 كيلومترا، والذي تقوم بأعماله شركة المقاولون العرب.

وقالت رئيس الهيئة إنّ تلك المشروعات تأتي في إطار توجه الهيئة لتهيئة مدينة الروبيكي بأن تكون مدينة صديقة للبيئة وتنفيذ مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بها، بحيث تكون أكثر كفاءة وفعالية في استخدام الموارد وذلك من خلال دعم إدارة المنطقة والمصانع القائمة لتحسين الأداء البيئي والاقتصادي من خلال تشجيعها على إعادة التدوير للمخلفات والإنتاج الأنظف، وشددت على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات لخدمة مستثمرى المدينة.

أهمية التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية

من جانبه، قال المهندس عادل حسن رئيس شركه الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنّ توقيع عقد مشروع توسعة محطة المعالجة يؤكد على أهمية التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تحسين البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التنمية المستدامة.

ووصف المشروع بأنه أحد المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، من خلال زيادة القدرة على استيعاب التصرفات الناتجة عن صناعة الجلود من خلال إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف من خلال شركة الخرافي ناشيونال، وبتعاون مصري- إيطالي في إعداد التصميمات المناسبة للمشروع.