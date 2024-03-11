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«مياه الشرب» بالجيزة تكرم الأمهات المثاليات بالشركة

كتب:

سلامة عامر
11:26 ص | الإثنين 11 مارس 2024
الأمهات المثاليات المكرمات

الأمهات المثاليات المكرمات

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الحفل السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024، تحت رعاية المهندس منصور بدوي رئيس الشركة.

صور الكفاح المليئة بالتضحيات

وقال المهندس منصور بدوي في تصريحات صحفية، إن حفل تكريم الأم المثالية يُعد بمثابة رسالة تعكس مدى الدور الإيجابي الذي تبذله الأم في سبيل نجاح الحياة الإجتماعية والعملية للأسرة المصرية، مشيراً إلى أن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح المليئة بالتضحيات والعمل الدؤوب.

اختيار الأمهات الفائزات 

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أن فعاليات التكريم شهدت، تسليم شهادات تقدير، ومبالغ مالية لـ«6» من العاملات بمختلف القطاعات والإدارات بالشركة، حيث جاء اختيار الأمهات الفائزات وفقاً لشروط المسابقة التي أعلنتها الشركة.

حملات للتوعية المائية

ونظم فريق التوعية بالشركة، سلسلة من حملات التوعية المائية داخل عدد من النوادي الرياضية بمحافظة الجيزة، شملت: «حدائق الأهرام، الترسانة الرياضي، التوفيقية للتنس»، مستهدفاً مختلف الأعمار السنية من أعضاء ورواد النوادي.

وأشارت الشركة إلى تنوع الأنشطة المنفذة لتشمل ندوات للتوعية المائية، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية تهدف إلى ترسيخ ورفع ثقافة الوعي المائي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.