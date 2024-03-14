ضبط مالك شركة بالقاهرة بتهمة تجميع كميات كبيرة من التبغ مجهولة المصدر

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عن تورط (مالك شركة - مقيم بمحافظة الجيزة) بإدارته مخزن دون ترخيص، وتجميعه كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر ووضعه داخل زجاجات وأكياس مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد طرحه بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على (3 أجولة بداخلها كمية من تبغ السجائر وزنت 300 كيلوجرام - 84 زجاجة تبغ جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها - كمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والملصقات).