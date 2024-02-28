مديرية أمن القاهرة تستقبل زيارة لعدد من طلاب المحافظة

استقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، زيارة لعدد من طلبة وطالبات مدارس القاهرة، ونظمت يوما ترفيهيا لهم بمشاركة إدارتي الحماية المدنية والخيالة، وفريق موسيقى الشرطة والشرطة النسائية، لتوعية الطلاب بدور رجال الحماية المدنية للوقاية من أخطار الحريق، والتعرف على دور رجل المرور وضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية حرصًا على حياتهم، كما جرى توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

ولقيت الزيارة استحسان الطلبة والمشرفين، حيث أبدوا شكرهم لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع فئات المجتمع كافة.