محافظة الدقهلية: تحديد 6 شهور للانتهاء من ملفات التصالح بالدقهلية

شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة العمل من أجل وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع ملفات التصالح المقدمة من المواطنين على مستوى المحافظة في مدة زمنية أقصاها 6 شهور، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 200 ألف طلب.

اللجنة الفنية العليا تفحص طلبات التصالح

وأكد أيمن مختار على ضرورة تحفيز أعضاء اللجنة الفنية العليا لفحص الطلبات وفقا لمعدلات الإنجاز في التعامل مع الملفات المقدمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الفنية العليا والفرعية لإنهاء كافة ملفات التصالح للمواطنين بنطاق المحافظة.