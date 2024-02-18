نائب رئيس «مستقبل وطن»: نسعى لمواصلة المهمة الوطنية للحزب خلال الفترة المقبلة

واصل أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم المركزي، سلسلة اللقاءات التنظيمية، بعقد اجتماع ضم أمانات محافظتي الدقهلية والشرقية، في مقر الأمانة العامة للحزب.

وجاء ذلك بحضور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد، وقيادات أمانة التنظيم المركزية، وهيئة مكتب أمانة محافظتي الدقهلية والشرقية.

الانتهاء من التشكيلات التنظيمية

وتطرق الاجتماع إلى تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.

وقال «عبد الجواد»، إن النجاح الذي حققه الحزب في الفترة الماضية يجب البناء عليه ومواصلة المهمة الوطنية التي يقوم بها مستقبل وطن.

ومن جانبه، قال النائب عبدالهادي القصبي، إن الحزب قطع شوطا كبيرا للوصول للهيكل الحالي بشكله المتكامل، والفترة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق داخل البرلمان.

وبدوره، أشاد علاء عابد، نائب رئيس الحزب، بدور أمانة التنظيم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في الحشد والتوعية بأهمية المشاركة.