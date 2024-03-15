ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024، إيذانًا ببدء صلاة خامس فجر في شهر رمضان، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و47 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الخميس 14-3-2024، في الساعة 4:38 صباحًا ليشير إلى بداية صوم خامس أيام شهر رمضان، إذ تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في كفر الشيخ، خامس أيام شهر رمضان والموافق أيضًا الجمعة الأولى في الشهر الكريم، 13 ساعة و47 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.