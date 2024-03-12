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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

مصطفى عنز
12:32 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
موعد أذان الفجر - تعبيرية

موعد أذان الفجر - تعبيرية

يترقب الأهالي موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الثلاثاء 12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و41 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 12-3-2024، في الساعة 4:42 ومعه بداية صوم أول ثاني شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024، تمتلأ المساجد عن آخرها، خصوصًا المساجد الكبرى كمسجد إبراهيم الدسوقي.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في كفر الشيخ في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و41 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.

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بقلم مصطفى عنز