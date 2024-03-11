يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024، إيذاناً بصلاة أول فجر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و38 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الاثنين 11-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الاثنين 11-3-2024، في الساعة 4:44 صباحًا ومعه بداية صوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 11-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 11-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 11-3-2024 في كفر الشيخ في أول أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و38 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.