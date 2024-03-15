مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024.. العصر 3:30 مساءً

مع حلول خامس أيام شهر رمضان الكريم، يتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى، أكثر من خلال القرآن وحضور الأمسيات الدينية ومدح النبي والصلاة عليه، لذا فإن مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024، تهم كثير من أهالي المحافظة قربًا إلى المولى عز وجل وحرصًا منهم على اغتنام الأيام المفترجة لغفران ذنوبهم وتحقيق أمانيهم.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الجمعة 15-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024، في الساعة 4:38 صباحًا ومعه بداية صوم خامس أيام شهر رمضان المبارك.

- موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024، في الساعة 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024، في الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024، في الساعة 6:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024، في الساعة 7:23 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ، في خامس أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و47 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.