سر محلات الحلويات.. مكون في البيت يمنع اقتراب النمل من مطبخك

شهر رمضان يتميز بالحلويات؛ إذ تفوح رائحة القطائف والكنافة سواء بالقشكة أو الفاكهة من البيوت، لكن يؤرق النمل في بعض المنازل ربات البيوت ليتساءلن عن سر ابتعاد النمل عن محلات الحلويات على الرغم من انتشار السكر العسل، وهو ما كشفه موقع «mazayapestcontrol» البريطاني.

مكون في البيت يمنع اقتراب النمل من مطبخك

يعتبر السمسم وبذور السمسم سرا تلجأ إليه محلات الحلويات، بوضعه في كل أركان المطبخ وبالقرب من الحلويات، فوضع الوعاء مكشوف له قدرة على تعطيل حاسة الشم لدى النمل وإمكانية الوصول إلى الحلويات.

وهناك مكونات أخرى تمنع النمل من الاقتراب من مطبخك وهي عصير ليمون، عبر رش نقاط الدخول للمطبخ بعصير الليمون «الأبواب، النوافذ، الألواح، أي شقوق في الجدران»، إذ إن النمل حساسا للروائح والليمون.

الطباشير

الكالسيوم الموجود في الطباشير رادع للنمل، ارسمي خطوط الطباشير حول مداخل النمل، لأن النمل لا ينعكس على هذه الخطوط إطلاقاً.

نشا الذرة

رش دقيق الذرة يساعد على اختفاء النمل.

القرفة والقرنفل

يمثلان رادعًا قويًا لرائحة السكر والعسل، ويجري رشهما حول نقاط الدخول ومناطق تجمع النمل.

خل أبيض

رش خليط نصفه من الماء والخل في مناطق النمل الشعبية، سيدفعه إلى تغيير مكان تواجده.

فلفل أحمر

لا يحب النمل الطعام الحار، لذلك اسكبي مسحوق الفلفل الحار في الشقوق وعش النمل؛ يمكنك أيضًا إضافة مسحوق الفلفل الحار إلى الماء المغلي وصبه في حفرة النمل ليكون أكثر فعالية.

قشر الخيار

يمكن التخلص من النمل من خلال قشر الخيار إذ يعتبر مادة سامة للنمل.